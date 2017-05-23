Песков: продление венского соглашения направлено на упорядочение цен

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вероятное продление на девять месяцев соглашения по сокращению добычи нефти направлено на упорядочение динамики цен на энергоресурсы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь в первую очередь речь идет о совместных усилиях, направленных на упорядочение динамики, изменения цен на энергоресурсы", — сказал он, отвечая на вопрос, какая выгода будет для российского бюджета при продлении соглашения на девять месяцев.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

В совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха 15 мая было озвучено, что страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.