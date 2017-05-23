Ивановская область будет сотрудничать с Белоруссией в обновлении транспорта

Губернатор Ивановской области Павел Коньков во время встречи с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Архивное фото

Губернатор Ивановской области Павел Коньков во время встречи с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Архивное фото

ИВАНОВО, 23 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. Ивановская область рассчитывает на содействие Белоруссии в обновлении городского общественного транспорта и парка тракторов в сельском хозяйстве, сообщил российским и белорусским журналистам губернатор региона Павел Коньков по итогам встречи с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Сегодня значительная часть парка автобусов и троллейбусов в области требует замены. Белорусская сторона предлагает эту технику по приемлемой цене. Поэтому мы рассчитываем на взаимпоприемлемое решение по этому вопросу", — сказал Коньков.

Он добавил, что ивановские аграрии традиционно используют тракторы марки "Беларус", и не намерены от них отказываться и в дальнейшем, а также напомнил, что в апреле 2016 года состоялся визит делегации Ивановской области в Минск, во время которого был разработан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2016-2017 годы.

"Это соглашение не останется без внимания, и мы будем его выполнять", — заверил губернатор.

Коньков сообщил, что по итогам прошлого года суммарный товарооборот Белоруссии и Ивановской области составил 85 миллионов долларов, при этом импорт из Белоруссии, существенную долю которого занимают продовольственные товары, достиг 66 миллионов долларов.

На встрече с представителями ведущих СМИ двух стран губернатор также отметил интерес региона к сотрудничеству с Белоруссией в льняной отрасли.

"На встрече с Государственным секретарем мы обсудили судьбу льняной отрасли и участие в ней Союзного государства, с помощью которого можно решить серьезные вопросы на государственном уровне",- сказал он.

Встреча представителей СМИ с губернатором Ивановской области прошла в рамках пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

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