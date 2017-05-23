На участие России в "ЭКСПО-2017" в Астане выделили 200 млн рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Финансирование участия России в международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане из федерального бюджета составило 200 миллионов рублей, сообщил генеральный комиссар российской секции на выставке, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"На текущий момент бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют 200 миллионов рублей. Мы планируем привлечь внебюджетные источники", — ответил Каламанов на вопрос о стоимости участия России в выставке. по его словам, спонсорами станет компания "Росатом" и другие российские компании-участники.

В феврале, в интервью РИА Новости Каламанов рассказывал, что в "ЭКСПО-2017" примут участие такие крупные российские компании как "Росатом", "Россети", "Транснефть", "Новатэк", "Уралхим", "Уралкалий", "Норильский никель", "Хевел", "Ротек", "УВЗ".

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

Как сообщил Каламанов, на российской экспозиции будет сделан акцент на арктической тематике. В российском павильоне будут представлены атомная энергетика, блок возобновляемых источников энергии, а также основные направления, связанные с развитием нефтяного, газового сектора, нефтехимии, газохимии. Как раннее сообщал Каламанов российский павильон – одна из самых больших экспозиций на выставке: примерно тысяча квадратных метров на первом уровне и примерно столько же на втором уровне.