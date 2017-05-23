В Совфеде оценили, как Россия могла бы сэкономить на взносах в ПАСЕ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия могла бы "сэкономить" 10% от взносов в Совет Европы, за счет отчислений на деятельность ПАСЕ, считает замглавы Международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Ранее "Известия" написали со ссылкой на свои источники, что Россия планирует урезать ассигнования в Совет Европы в связи неучастием российской делегации в работе Парламентской Ассамблеи. Наша страна является одним из крупнейших плательщиков, в 2016 году ее взнос на деятельность Совета Европы составил 33 миллиона евро.

"С точки зрения политической составляющей, нам не стоит платить на деятельность организации, в которой нас нет. Я имею в виду ПАСЕ", — сказал Климов РИА Новости во вторник.

По его словам, проблема состоит в том, что Россия платит общий взнос в Совет Европы, в котором участвует в работе целого ряда институтов, в том числе суде по правам человека, комитете министров. "Этот взнос, который идет на деятельность ПАСЕ, довольно трудно выделить из общей суммы. Это проблема скорее правовая и бухгалтерская, чем политическая", — сказал сенатор.

По его мнению, если будет найдено решение этого вопроса, "то надо поступать по справедливости и не платить этому "балагану", в который превратили парламентскую организацию".

По мнению Климова, на деятельность Парламентской Ассамблеи Совета Европы приходится примерно 10% от общего взноса России в Совет Европы. Он подчеркнул, что сумма, выделяемая на ПАСЕ, превышает все взносы России на международные парламентские организации.

Парламентарий подчеркнул, что Россия может вернуться в Ассамблею только тогда, когда ПАСЕ отредактирует свой регламент, "чтобы решения не принимались какими-то маргиналами, затем приписывались позиции всей Ассамблеи".