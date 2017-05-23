СМИ: эксперты раскритиковали программу цифровой экономики

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экспертный совет при правительстве РФ раскритиковал программу "Цифровая экономика", которая готовится по поручению президента РФ в целях создания в РФ не менее десяти компаний — "национальных чемпионов" в сфере высоких технологий, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на направленное в адрес главы Минкомсвязи Николая Никифорова заключение ЭС на проект программы.

Отмечается, что в заключении представлены как замечания, так и предложения по корректировке документа. Так, по мнению членов ЭС, проект программы представляет собой "компиляцию из ряда отраслевых планов и программ", а заявленные цели и показатели трудно оценить — в частности, нет базовых сравнительных величин и анализа текущего уровня развития цифровой экономики.

Программа исходит из консервативного сценария, предполагающего, "что ничего нового и существенного в области влияния IT на общество и экономику не произойдет", ссылается газета на экспертов. Кроме того, в документе "отсутствует целостное понимание причинно-следственных связей". Например, принятие стандартов предусматривается после создания систем.

По мнению экспертов, цифровая экономика должна затрагивать все сферы социально-экономической деятельности, а в проекте программы ее развитие ограничено только госрегулированием, информационной инфраструктурой, НИОКР, кадрами, образованием, информбезопасностью, госуправлением, "умными городами" и цифровым здравоохранением.

При этом в программу не попало большинство отраслей реального сектора, также не предлагается мер "по развитию ГЧП, поддержке малого и среднего бизнеса, стартапов". Кроме того, программа не рассматривает электронную торговлю, притом что отрасль демонстрирует высокие темпы роста.

В Минкомсвязи газете сообщили, что программа определяет цели и задачи развития ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики. Цифровое развитие иных отраслей, не охваченных программой, должно осуществляться на основании принятых или подлежащих принятию отраслевых документов стратегического планирования, отмечает министерство.