Еврогруппа не пришла к соглашению о выделении Греции нового транша кредита

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости, Мария Князева. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник не пришел к решению, позволяющему выделить Греции новый транш кредита, сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции.

"Мы совершили гигантский процесс по (внедрению) пакета мер (требуемых от Греции в рамках программы финансовой помощи — ред.). Мы очень положительно оцениваем работу, сделанную в Греции по имплементации этих согласованных реформ и мер. Власти Греции привержены продолжить эту работу как можно быстрее с тем, чтобы мы могли работать над выделением следующего транша", — сказал он.

Дейссельблум напомнил, что Еврогруппа всегда говорила, что когда будет завершена работа над второй оценкой выполнения Грецией требований по имплементации реформ в рамках программы финпомощи, можно будет начать углубленное обсуждение вопроса устойчивости государственного долга страны.

"Мы близки к официальному завершению второй оценки", — добавил он.

"Сегодня у нас была первая дискуссия по вопросу устойчивости долга. Но на данный момент мы не достигли общего соглашения по этой части нашей дискуссии. В ближайшие недели мы продолжим работу над этим и попробуем достичь соглашения на следующей Еврогруппе, которая будет через несколько недель", — отметил глава Еврогруппы.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиардов евро. Источник не исключал при этом, что решение о перечислении транша может поступить в июне.