Россия ожидает более представительную, чем ранее, делегацию из США на ПМЭФ

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. В России ожидают более представительную, чем в предыдущие годы, делегацию американского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил в интервью РИА Новости советник-посланник посольства РФ в США Денис Гончар.

Российский дипломат отметил, что американские предприниматели всегда с большим интересом относились к участию в ПМЭФ. Он напомнил, что прошлое заседание форума посетили порядка 60 участников от американских корпораций, в том числе Exxon, Google, Boeing, PepsiCo, Visa.

"На предстоящем 1-3 июня заседании мы ожидаем более представительную по количеству и по уровню участников делегацию американского бизнеса", — сказал Гончар.

"Что же касается администрации, то, насколько мы знаем, на форуме в Санкт-Петербурге она будет представлена. О практиковавшемся прежним руководством США административном "прессинге" в отношении собственных предпринимателей в контексте ПМЭФ мы не слышали", — подчеркнул советник-посланник.

Он также поделился ощущением, что "деловикам некомфортно в условиях отсутствия официального диалога". "В российском руководстве всегда хотели нормальных отношений с США, в том числе и по экономической линии. И даже введенные против нашей страны санкции в наших подходах к бизнесу, по сути, ничего не изменили: мы хотим, чтобы российские компании работали в США, и американские также работали в России. Нам объективно не помешала бы сильная экономическая "подпорка" в двустороннем диалоге", — добавил Гончар.

Петербургский международный экономический форум, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.