Матвиенко считает, что Европа нескоро отменит санкции против России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не стоит рассчитывать на отмену Европой антироссийских санкций в ближайшее время.

"То, что санкции сохраняются, рациональному объяснению не поддается. Видимо, некоторые государственные деятели на Западе считают, что, пойдя на их отмену, "потеряют свое лицо", ослабят свои позиции. Вряд ли стоит рассчитывать на отмену санкций в ближайшем будущем", — сказала она газете "Известия".

Вместе с тем Матвиенко считает, что рано или поздно отмена санкций произойдет, к такому развитию событий подталкивает "политическая и экономическая логика".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.