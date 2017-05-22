Рязанская и Калужская области подписали соглашение о сотрудничестве

РЯЗАНЬ, 22 мая — РИА Новости. Рязанская и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие в сфере привлечения инвестиций и обмен опытом социально-экономического развития, сообщает в понедельник правительство Рязанской области.

Двустороннее соглашение о взаимодействии между регионами подписали 22 мая временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере привлечения инвестиций, обмен лучшим опытом по различным направлениям социально-экономического развития, укрепление взаимодействия между бизнес-сообществами обоих регионов", — говорится в сообщении.

По словам Любимова, перспективными направлениями взаимодействия являются микроэлектроника, оборонная промышленность, электромеханика, сфера туризма, в том числе обмен школьными делегациями во время каникул. Глава Рязанской области добавил, что в целях укрепления взаимодействия между предпринимателями обоих регионов планируется развивать обмен бизнес-миссиями, чтобы перенимать и внедрять лучшие практики друг друга.

Артамонов отметил, что регионы будут, извлекая взаимную пользу, изучать опыт друг друга. "Мы думаем о том, как наладить сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, туризма. Поле деятельности богатое, тем более что Рязанская область – древняя, имеющая богатую культуру. Мы намерены в ближайшее время обменяться бизнес-делегациями, и я думаю, что это будет очень полезно", – сказал Артамонов.

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