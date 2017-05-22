Медведев рассказал о росте российской экономики в 2020 году

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ исходит из того, что в 2017 году рост российской экономики составит под 2%, при этом в 2019-2020 годах достижим выход на темпы роста выше среднемировых, заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы исходим из того, что такого рода документы (план действий правительства до 2025 года — ред.) должны готовиться на среднесрочную перспективу, что называется, даже за рамками политического мандата действующих органов государственной власти. Потому что это именно перспектива, и такой документ подготовлен и у него есть одна цель, о которой мы собственно и договаривались и в рамках которой формулировалось поручение президента РФ",- рассказал Медведев.

"Мы должны в перспективе 2019-2020 годов выйти на темпы роста российской экономики выше среднемировых. Такая цель достижима, особенно с учетом тех экономических тенденций, которые сформировались в настоящий момент в нашей экономике. Мы исходим из того, что в этом году рост экономики будет под 2% — это касается и промышленности, и сельского хозяйства", — рассказал премьер.