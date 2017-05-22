Медведев и Додон обсудили сотрудничество Молдавии с ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита глав ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Молдавии Игорь Додон на полях саммита глав ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Взаимодействие в сфере энергетики, АПК, а также сотрудничество Молдавии с ЕАЭС обсуждалось в ходе беседы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщили в российской делегации, сопровождающей главу правительства РФ на саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

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Встреча Медведева и Додона прошла "на полях" саммита.

"Обсуждалось развитие российско-молдавских отношений с акцентом на торгово-экономическую сферу, взаимодействие (в области — ред.) энергетики", — сказал источник в делегации.

По его словам, Медведев и Додон обсудили ряд энергетических проектов и российско-молдавское сотрудничество в АПК. Глава правительства РФ выразил заинтересованность в том, чтобы правительство Молдавии более активно занималось решением конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия с РФ.

"Додон подтвердил также заинтересованность Молдавии в статусе наблюдателя в ЕврАзЭС, высказался за активизацию работы Кишинева в рамках СНГ", — сказал источник.