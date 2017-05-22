В Анкаре прокомментировали снятие органичений в торговле с Россией

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Совместное заявление о снятии ограничений в торговле между РФ и Турцией, подписанное в понедельник в Стамбуле, стало важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений, говорится в заявлении пресс-службы администрации премьер-министра Турции.

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле, подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

"Сегодня прошла встреча вице-премьеров Турции и РФ Мехмета Шимшека и Аркадия Дворковича. С целью устранения торговых барьеров и различных ограничений между РФ и Турцией сторонами было подписано совместное заявление. Оно стало важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений, их дальнейшему развитию, а также улучшению торговли между двумя странами", — говорится в сообщении.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.