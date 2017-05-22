Россия подала заявку на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Вид на набережную одного из городских прудов в Екатеринбурге. Архивное фото

Вид на набережную одного из городских прудов в Екатеринбурге. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия в понедельник подала заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 (World Expo 2025) в Екатеринбурге, сообщили на сайте Международного бюро выставок (BIE), отвечающего за мероприятие.

Как отмечается в сообщении бюро выставок, генеральный секретарь организации Винсент Гонзалес Лосерталес в понедельник получил соответствующее письмо от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение ЭКСПО. В 2012 году уральский город подавал заявку на ЭКСПО-2020, он предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). По данным организации, помимо России, заявки на проведение выставки подали Франция и Япония, само мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Кандидатура Екатеринбурга представлена темой "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений", рассказали в бюро.

"Эта третья кандидатура демонстрирует высокий интерес к международным выставкам ЭКСПО. Кандидаты в скором времени вступят на этап проверки Expo-2025, что позволит Международному бюро выставок глубже понять каждый из проектов", — сказал Лосерталес, подтверждая получение российской заявки. Организаторы изучат проекты кандидатов в течение следующих полутора лет. Страну для проведения выставки выберут в ноябре 2018 года на 164-й Генеральной Ассамблее организации.

Всемирные выставки ЭКСПО проводятся раз в пять лет. Мероприятие может длиться до 6 месяцев, в ходе которых каждая страна может иметь свой павильон. Предыдущая выставка World Expo 2015 состоялась в Милане. Ближайшая выставка пройдет в Дубае (ОАЭ) с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года.