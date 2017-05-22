Ирак приостановил импорт томатов из Турции

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Иракские власти приняли решение приостановить импорт турецких томатов, сообщило Минэкономики Турции.

"Как заявило министерство сельского хозяйства Ирака, с целью поддержки отечественного производства сельхозпродукции, особенно в районах Неджеф и Кербела, 21 мая принято решение о приостановке импорта томатов",- говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.