Повышение МРОТ не спровоцирует уход бизнеса в тень, считает Топилин

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума не спровоцирует бизнес уходить в тень, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Нет. Таких опасений нет", — сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

В декабре Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 июля 2017 года на 4% — до 7,8 тысячи рублей. Ранее комитет Госдумы по труду отмечал, что считает необходимым поручить правительству РФ совместно с объединением профсоюзов "выработать законодательные нормы по поэтапному повышению МРОТ в период 2018 и 2019 годов с целью доведения до уровня прожиточного минимума".