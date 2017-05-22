Медведев рассказал, на что пойдет российский взнос в ОЧЭС

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Россия выделила 1 миллион долларов на реализацию совместных проектов со странами Черноморского экономического союза, средства должны пойти, в частности, на проекты в сфере энергоэффективности, зеленых технологий, поддержки экспорта, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник глава российского правительства принял участие в саммите ОЧЭС.

"Мы, как и другие страны здесь, представленные за этим "круглым столом", реализуем целый ряд масштабных проектов с партнерами по Черноморскому экономическому сотрудничестве в двустороннем формате. Речь идет об авиастроении, машиностроении, химической промышленности, металлургии. Но многосторонних проектов, их, к сожалению, немного. Их пока недостаточно", — подчеркнул Медведев.

"По инициативе нашей страны был создан механизм проектного сотрудничества. Для подготовки этих проектов мы уже выделили определенные средства. Они пока начальные. Где-то в районе 1 миллиона долларов. Но тем не менее нужно пытаться и на этой основе охватить такие важнейшие сферы, как энергоэффективность, зеленые технологии, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта", — сказал премьер-министр РФ.

В 2016 году РФ приняла решение о выделении 1 миллиона долларов на уплату единовременного добровольного взноса России для финансирования механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе. Средства были переведены в ОЧЭС в декабре 2016 года в соответствии с отдельным донорским соглашением между правительством России, секретариатом ОЧЭС и ЧБТР.

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