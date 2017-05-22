Центробанк дал прогноз по росту вкладов в России в 2017 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Банк России прогнозирует рост общего объема банковских вкладов в России в 2017 году на уровне 7-9%, и он может быть ближе к верхней планке этого прогноза, считает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.
Этот прогноз, исходя из его слов, сейчас нет смысла корректировать, потому что прошёл всего лишь один полный квартал года, выходит только статистика за первые четыре месяца, и она не удивляет.
"Для корректировки еще рано, должно пройти не менее полугода. Ну, и пока статистика банковской системы вполне соответствует нашим ожиданиям", — отметил он.
Вклады физических лиц за первые четыре месяца 2017 года показали прирост на 0,3% — до 24,27 триллиона рублей, следует из последнего "Обзора банковского сектора Российской Федерации", подготовленного регулятором.