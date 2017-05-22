Центробанк дал прогноз по росту вкладов в России в 2017 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Банк России прогнозирует рост общего объема банковских вкладов в России в 2017 году на уровне 7-9%, и он может быть ближе к верхней планке этого прогноза, считает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

"Рост вкладов прогнозируется от 7 до 9%. Думаю, будет ближе к 9%, чем к 7%", — заявил Поздышев в интервью РИА Новости.

Этот прогноз, исходя из его слов, сейчас нет смысла корректировать, потому что прошёл всего лишь один полный квартал года, выходит только статистика за первые четыре месяца, и она не удивляет.

"Для корректировки еще рано, должно пройти не менее полугода. Ну, и пока статистика банковской системы вполне соответствует нашим ожиданиям", — отметил он.

Вклады физических лиц за первые четыре месяца 2017 года показали прирост на 0,3% — до 24,27 триллиона рублей, следует из последнего "Обзора банковского сектора Российской Федерации", подготовленного регулятором.