В Стамбуле открылся юбилейный саммит ОЧЭС

СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Юбилейный саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в честь 25-летия организации начался в Стамбуле.

В воскресенье состоится заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации. Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время саммита президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр страны Бинали Йылдырым проведут ряд двухсторонних встреч. В частности, запланированы переговоры Йылдырыма и Медведева, на которых будут обсуждаться российско-турецкие отношения.

С приветственным словом выступил председатель президиума саммита ОЧЭС, вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш.

"В 1992 году мы создали свою площадку в очень сложное время, и многие не верили, что нам удастся создать форму сотрудничества для разных стран Черноморского региона. Но мы стали не просто крупнейшей международной организацией, но и примером того, как через общие интересы можно решать общие проблемы стран. Торговое и экономическое развитие, энергетика, образование, сельское хозяйство, развитие малого бизнеса — основные вопросы, над которыми работают члены ОЧЭС", — сказал Тюркеш.

Он добавил, что на саммите будут обсуждаться и вопросы реформирования организации.

"Даже такие крупнейшие организации, как ЕС, чувствуют необходимость обновления, мы тоже не можем отойти от этой тенденции, нам нужны реформы нашей организации, чтобы сделать ее более эффективной", — добавил турецкий политик.

По словам генерального секретаря ОЧЭС Майкла Кристидеса, нынешняя встреча важна для разработки дорожной карты того, как организации будет развиваться в условиях меняющегося мира.

"Вторым важным фактором является встреча министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС. Кроме того, сегодня мы откроем новое здание нашей организации в районе Сарыер Стамбула", — сказал он.

Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.