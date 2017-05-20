Извинения и компенсации: "Мегафон" и Yota обещают возместить потери от сбоя

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авария у оператора мобильной связи "Мегафон" 19 мая привела к перебоям со связью в Москве, Московской области и Приволжье. Проблемы испытывала и "дочка" "Мегафона" Yota. Операторы приносят абонентам извинения и обещают выплатить компенсации.
"Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", — заявил гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков в обращении, опубликованном на странице компании в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, специалисты провели работы по восстановлению полноценной работы сети.
"Еще раз приношу искренние извинения за доставленные неудобства. Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней", — заключил Солдатенков.
Оператор Yota также принес извинения и пообещал выплатить компенсации.
В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Чтобы получить ее, клиентам достаточно обратиться в службу поддержки.
Что случилось
Проблемы у "Мегафона" начались вскоре после полудня. Компания сообщила, что в Москве и некоторых других городах центрального региона "снижение успешности дозвона" составляет 30 процентов. При этом отмечалось, что звонки возможны через мессенджеры.
О перебоях со связью сообщили также жители Нижегородской области, Саратова, Уфы и Казани. В компании заявляли, что принимают все необходимые меры, и обещали все починить максимально быстро.
О неполадках заявили и в Yota, которая работает как виртуальный оператор на сети "Мегафона". Также сообщалось о проблемах у "Билайна" (бренд компании "Вымпелком"), но позже выяснилось, что они были связаны с работой только одной станции.
Кроме того, сбой в работе телефонов и интернета произошел в Федеральной антимонопольной службе. Однако эта проблема была вызваны отключением электричества в здании ведомства.
Полностью наладить работу "Мегафону" удалось только через несколько часов. Вслед за ним и Yota заявила, что почти устранила последствия аварии.
В чем причина
Авария на сети "Мегафона оказалась связана с ошибкой программного обеспечения.
"Проблема возникла из-за ошибки софта — программного обеспечения, установленного на нашей системе обработке данных. Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему и в результате система не выдерживает", — сообщил директор "Мегафона" по связям с общественностью Петр Лидов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале оператора.
Лидов также принес абонентам извинения. "Для "Мегафона" качество связи — главный приоритет, и мы сделаем, конечно, необходимые выводы, чтобы избежать повторения таких ситуация в будущем", — заключил он.
Позже в "Мегафоне" уточнили, что сбой произошел в базе данных производства Hewlett-Packard — на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд российских регионов. По данным оператора, Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.
Жертвы вируса-вымогателя
Для "Мегафона" этот сбой оказался уже вторым за последнюю неделю — ранее оператор пострадал от масштабной хакерской атаки, которая началась по всему миру 12 мая. Кибератака нарушила работу службы поддержки "Мегафона" и некоторых точек продаж.
Вирус шифровал файлы на компьютерах жертв, а за разблокировку требовал 600 долларов в биткоинах. Позже издание Financial Times сообщило, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем".
Всего от вируса-вымогателя WannaCry за несколько дней пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах.