Извинения и компенсации: "Мегафон" и Yota обещают возместить потери от сбоя

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авария у оператора мобильной связи "Мегафон" 19 мая привела к перебоям со связью в Москве, Московской области и Приволжье. Проблемы испытывала и "дочка" "Мегафона" Yota. Операторы приносят абонентам извинения и обещают выплатить компенсации.

"Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", — заявил гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков в обращении, опубликованном на странице компании в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, специалисты провели работы по восстановлению полноценной работы сети.

"Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме", — отметил глава компании.

"Еще раз приношу искренние извинения за доставленные неудобства. Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Это первая авария такого масштаба в истории нашей компании, и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней", — заключил Солдатенков.

Оператор Yota также принес извинения и пообещал выплатить компенсации.

"Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом", — заявил гендиректор компании Владимир Добрынин.

В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Чтобы получить ее, клиентам достаточно обратиться в службу поддержки.

Что случилось

Проблемы у "Мегафона" начались вскоре после полудня. Компания сообщила, что в Москве и некоторых других городах центрального региона "снижение успешности дозвона" составляет 30 процентов. При этом отмечалось, что звонки возможны через мессенджеры.

Вскоре после этого стали поступать жалобы от абонентов в Приволжском федеральном округе. Жители Ульяновской и Самарской областей писали в соцсетях, что их сим-карты не работают, у многих на экранах появилось сообщение: "Нет сети". Проблемы возникли в первую очередь с голосовыми вызовами.

О перебоях со связью сообщили также жители Нижегородской области, Саратова, Уфы и Казани. В компании заявляли, что принимают все необходимые меры, и обещали все починить максимально быстро.

О неполадках заявили и в Yota, которая работает как виртуальный оператор на сети "Мегафона". Также сообщалось о проблемах у "Билайна" (бренд компании "Вымпелком"), но позже выяснилось, что они были связаны с работой только одной станции.

Кроме того, сбой в работе телефонов и интернета произошел в Федеральной антимонопольной службе. Однако эта проблема была вызваны отключением электричества в здании ведомства.

Полностью наладить работу "Мегафону" удалось только через несколько часов. Вслед за ним и Yota заявила, что почти устранила последствия аварии.

В чем причина

Авария на сети "Мегафона оказалась связана с ошибкой программного обеспечения.

"Проблема возникла из-за ошибки софта — программного обеспечения, установленного на нашей системе обработке данных. Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему и в результате система не выдерживает", — сообщил директор "Мегафона" по связям с общественностью Петр Лидов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале оператора.

Он добавил, что компания-разработчик этого ПО и производитель оборудования Hewlett Packard занимаются поиском системного решения этой проблемы.

Лидов также принес абонентам извинения. "Для "Мегафона" качество связи — главный приоритет, и мы сделаем, конечно, необходимые выводы, чтобы избежать повторения таких ситуация в будущем", — заключил он.

Позже в "Мегафоне" уточнили, что сбой произошел в базе данных производства Hewlett-Packard — на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд российских регионов. По данным оператора, Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.

Жертвы вируса-вымогателя

Для "Мегафона" этот сбой оказался уже вторым за последнюю неделю — ранее оператор пострадал от масштабной хакерской атаки, которая началась по всему миру 12 мая. Кибератака нарушила работу службы поддержки "Мегафона" и некоторых точек продаж.

"Лаборатория Касперского" 12 мая сообщила, что зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком WannaCry в десятках стран. Больше всего атак наблюдалось в России, где целью преступников, помимо "Мегафона" стали компьютеры МВД, Сбербанка, Минздрава и ряда других крупных организаций и ведомств. Вирус удалось локализовать, утечки служебной информации не произошло.

Вирус шифровал файлы на компьютерах жертв, а за разблокировку требовал 600 долларов в биткоинах. Позже издание Financial Times сообщило, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем".

Всего от вируса-вымогателя WannaCry за несколько дней пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах.