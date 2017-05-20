В Эр-Рияде оценили возможность продления венского соглашения по нефти

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Все страны, участвующие в соглашении ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти, согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года, считает министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы думаем, что все согласны. Все, с кем я говорил, дали понять, что продлить соглашение на девять месяцев — мудрое решение", — цитирует агентство Блумберг слова аль-Фалиха.

Он также уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ — на 300 тысяч.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

В понедельник аль-Фалих в совместном с главой Минэнерго РФ Александром Новаком заявлении объявил, что обе страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.