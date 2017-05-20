Правительство утвердило правила предоставления ОДК госгарантий

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления государственных гарантий по облигационным займам, привлекаемым Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) на производство авиадвигателей семейства ПД-14, документ размещен в субботу на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что ОДК в 2017–2025 годах планирует вложить 21,9 миллиарда рублей в модернизацию производства для подготовки серийного выпуска авиадвигателя ПД-14.

"Программой государственных гарантий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено предоставление в 2017 году АО "ОДК" гарантий на общую сумму до 899,2 миллиона рублей. Подписанным постановлением утверждены правила предоставления в 2017 году государственных гарантий по облигационным займам, привлекаемым АО "ОДК" на финансирование работ по организации серийного производства деталей двигателей и мотогондол из полимерных композиционных материалов для перспективных авиационных двигателей семейства ПД-14", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций в объёме до 100% обязательств. В соответствии с условиями выпуска облигаций, срок исполнения обязательств наступает после 1 января 2020 года.

"Правилами, в частности, определяются условия наступления гарантийного случая, основания отзыва и прекращения госгарантий, основные положения договора об их предоставлении, порядок направления, рассмотрения документов и принятия решений о предоставлении госгарантий. Устанавливаются также требования к составу документов, необходимых для принятия решений, заключения договоров и предоставления госгарантий", — отмечается в сообщении кабмина.

Постановление направлено на стимулирование производства и продаж авиационных двигателей ПД-14 для перспективных пассажирских самолётов МС-21.

ОДК — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.