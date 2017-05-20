В Венесуэле в седьмой раз продлили хождение купюры в 100 боливаров

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Хождение изымаемой с декабря прошлого года из оборота купюры в 100 боливаров в очередной, седьмой раз продлено в Венесуэле.

"Президент Николас Мадуро принял решение продлить оборот 100 боливаров в качестве законного платежного средства до 20 июля 2017 года", — написал в пятницу вечером в своем микроблоге в Twitter вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами. В этот раз хождение 100 боливаров продлено сразу на два месяца, хотя ранее эта мера принималась каждый раз сроком на один месяц.

В середине декабря 2016 года Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на "черном рынке" равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января, 20 февраля, 20 марта, 20 апреля и 20 мая.

ЦБ Венесуэлы начал вводить в оборот шесть новых купюр номиналом от 500 до 20 тысяч боливаров. Решение об изъятии купюры в 100 боливаров мотивировалось властями противодействием международной финансовой мафии, которая, по словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, по приказу США выводила венесуэльские деньги с территории страны.

Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи "обменной мафии" по указке из Вашингтона и Майами.