МВФ рекомендовал России увеличить пенсионный возраст

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Властям России стоит увеличить возраст выхода на пенсию, считает Международный валютный фонд (МВФ).

"Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы, как отмечено выше, защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс", — говорится в заключительном заявлении МВФ по завершении традиционного визита сотрудников в РФ.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в 2016 году численность пенсионеров составляла 43,3 миллиона человек, ожидаемая численность пенсионеров в 2017 году – 43,9 миллиона человек.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить с шагом по полгода начиная с 2019 года.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что предложение Кудрина сократить число пенсионеров вряд ли будет реализовано в ближайшее время, экономия от этого "радикального решения" сомнительная. Он подчеркнул также, что на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть не ее экономические параметры, а продолжительность жизни и активного возраста россиян.