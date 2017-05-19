Кудрин прогнозирует рост ВВП России в 2017 году в диапазоне 1,2-1,5%

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин прогнозирует рост ВВП РФ в 2017 году в диапазоне 1,2-1,5%.

"Я думаю, что темп роста будет между 1,2-1,5% с учетом тех вызовов, которые у нас в этом году есть", — сказал Кудрин журналистам.

Росстат в среду сообщил, что, по предварительной оценке, рост ВВП РФ в первом квартале текущего года в годовом выражении составил 0,5%.

Официальный прогноз Банка России на 2017 год, изложенный в докладе о денежно-кредитной политике, предполагает рост ВВП на 1-1,5%. В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ по итогам первого квартала в 0,4% с исключением календарного фактора и ожидает ускорения темпов экономического роста в годовом выражении в течение последующих кварталов.