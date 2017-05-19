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Экономика

Прямо в цель: ЦБ нанес мощный удар по инфляции

20:0519.05.2017
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© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монетБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke

Уровень инфляции в России в годовом выражении в апреле достиг 4,1%, оказавшись буквально в шаге от намеченного Центральным банком целевого ориентира в 4%. При этом по сравнению с мартовскими 0,1% в апреле показатель подрос до 0,3%.

В ЦБ объяснили: все дело в ожидаемом небольшом повышении продовольственной инфляции, связанном с исчерпанием запасов плодоовощной продукции. Регулятор не исключил, что в ближайшие месяцы годовые темпы роста цен на продовольствие несколько вырастут, но заверил, что общего ускорения инфляции не ожидается.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Годовая инфляция в России достигнет 4% уже в мае, заявил Орешкин

Не долгосрочный фактор

"Исчерпание запасов плодоовощной продукции произошло по причине продуктовых санкций — ранее эти запасы быстро восполнялись импортными овощами и фруктами. Но уже к середине лета все вернется на круги своя — появятся российские тепличные овощи, сезонные фрукты. Запасы придут в норму, и цены на эти и другие категории товаров начнут снижаться, — пояснила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

© Fotolia / Gina SandersПродуктовая корзина
© Fotolia / Gina Sanders
Продуктовая корзина

Как подчеркнула аналитик, исчерпание запасов — не фундаментальная и не долгосрочная проблема и на общую ситуацию с последовательно снижающейся инфляцией никак не повлияет.

"Темпы роста инфляции в России снижаются опережающими темпами", — заявила эксперт, отметив, что этому способствует стабильность рубля и адекватная денежно-кредитная политика Банка России.

С небес на землю

Нынешний инфляционный уровень достигнут впервые за многие годы. Последние 20 лет в России инфляция составляла 7-8% в год, а в кризисные периоды цифры были двузначными.

В разгар последней двухлетней рецессии, в марте 2015 года, инфляция разогналась до 16,9%. В том же году Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной начал проводить политику инфляционного таргетирования, поставив цель достичь уровня инфляции 4% к концу 2017 года.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 декабря 2016
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 декабря 2016

Жесткая политика

Ряд аналитиков указывают, что таргета удалось достичь благодаря крепкому рублю. В прошлом году рубль укрепился к доллару США на 20%, а в этом году показывает лучшие результаты среди развивающихся стран.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МЭР объяснил, почему ЦБ снизил ключевую ставку
В то же время еще в середине 2016-го экономисты одного из крупнейших европейских банков BNP Paribas признали, что рост национальной валюты — заслуга не только подросших нефтяных цен, но и жесткой монетарной политики российского ЦБ. Высокая ключевая ставка снижает количество денег в обращении, что давит на инфляцию, но обратная сторона процесса — торможение экономики.

Курс на снижение

В 2016 году на то, что российская экономика оправляется от потрясений, ЦБ отреагировал дважды — в июне и сентябре, оба раза понизив ставку на 0,5 процентного пункта.

В начале этого года аналитики признали: ЦБ успешно справляется со снижением инфляционного давления на россиян — к февралю инфляция замедлилась до 4,6%. В марте Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9,75%.

© Fotolia / psdesign1Импульс
© Fotolia / psdesign1
Импульс

Последнее на данный момент снижение ставки он предпринял 28 апреля, изменив показатель на 0,5 процентного пункта, до 9,25%.

В начале марта глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что регулятор готов снижать ставку и до 6,5%, но это снижение будет происходить постепенно — инфляция должна закрепиться на уровне 4%. Вместе с тем в Банке России рассказали, что в 2018 году скорость снижения ключевой ставки будет ниже.

"Нужно помнить, что ЦБ влияет на инфляцию с некоторым лагом, то есть наша денежно-кредитная политика сейчас уже влияет на инфляцию примерно через шесть месяцев и больше, а не на ближайшие месяцы", — объяснила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Июнь вместо декабря

Последствия этого временного лага ощущаются уже сейчас. По оценкам Минэкономразвития, с учетом нынешней динамики заветные 4% будут достигнуты уже в мае, а к концу года и вовсе есть шанс выйти на 3,8%.

Оптимистичные ожидания подтверждают и аналитики.

"Обозначенного показателя мы, скорее всего, достигнем в мае-июне, а дальше инфляция будет варьировать в пределах 3,5-4%", — прогнозирует Кокорева.

Выход российской экономики из двухлетней рецессии признали 19 мая эксперты Международного валютного фонда. В МВФ отметили, что инфляция продолжает снижаться на фоне укрепления рубля и все еще слабого потребительского спроса. По прогнозам экспертов фонда, инфляция достигнет установленного Банком России целевого уровня 4% в этом году, а далее сохранится вблизи данного уровня.

© Fotolia / Sergey NivensГрафик
© Fotolia / Sergey Nivens
График

Среднесрочная перспектива

Вместе с тем в МВФ отметили: сегодняшние успехи хотя и хороши, но регулятору стоит разработать систему таргетирования инфляции на среднесрочный период.

"До сих пор справляться с задачей ЦБ помогали макроэкономические факторы — в первую очередь снижение потребительской активности, которая практически прекратилась", — поясняет главный аналитик "Бинбанка" Наталия Шилова.

В целом эксперты полагают, что в последующие годы — по мере восстановления экономической активности — удерживать инфляцию на заданном уровне Центробанку может оказаться сложнее. 

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