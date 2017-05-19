Делегация Россельхознадзора завершила инспекцию в Турции

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Делегация Россельхознадзора провела проверку сельхозпредприятий в турецкой провинции Мерсин, завершив инспекцию турецкого производства, сообщает газета Akdeniz.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 14 по 20 мая делегация ведомства посетит Турцию для ознакомления с работой основных производителей перца, салата латук, салата айсберг, тыквы и кабачков и оценки способности компаний выполнять комплекс мероприятий по обеспечению российских фитосанитарных требований при поставках указанной продукции в Россию. Ранее делегация провела инспекцию сельхозпредприятий в провинциях Анталья и Измир.

Представители Россельхознадзора во главе с начальником управления ведомства Антоном Кармазиным посетили в районе Тарсуса провинции Мерсин 15 сельхозпредприятий, осмотрев поля, теплицы, упаковочные цеха и склады готовой продукции и проконтролировав таким образом весь технологический цикл производства. Их сопровождали представители Минсельхоза Турции и местных органов власти. В центре внимание российских специалистов были тыква, кабачки, перец и салат латук.

Ожидается, что после рассмотрения отчета делегации Россельхознадзора ведомство примет решение в отношении экспортируемых в Россию овощей.

В 2016 году Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в РФ турецкого перца и гранатов, баклажанов, салата латук и салата айсберг, а также кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с поступлением из Турции растительной продукции, зараженной карантинными организмами.