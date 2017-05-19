СМИ: Украина решила ввести пошлины на российский шоколад

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украина приняла решение о введении антидемпинговых пошлин в размере 31,33% сроком на пять лет в отношении шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из РФ, сообщает в пятницу интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

"Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины против шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации. Соответствующее решение в ближайшие дни будет обнародовано в "Правительственном курьере" (официальное издание кабинета министров Украины — ред.) и вступит в силу", — пишет издание.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина вводит антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт еще двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). При этом, по данным МЭРТ, на сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема.