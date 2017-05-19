В ЯНАО треть проверенных производителей молока работали с нарушениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Треть из 220 производств молочной продукции в ЯНАО, на которых прошли проверки, работали с нарушениями, сообщает в пятницу правительство региона.

Такие данные были озвучены в ходе очередного заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством заместителя губернатора автономного округа Михаила Кагана.

"С апреля 2016 года проводятся контрольно-надзорные мероприятия, в рамках которых проведено обследование 220 объектов, производящих и реализующих молоко и молочную продукцию. Из них на 72 объектах зарегистрированы нарушения санитарного законодательства", — говорится в сообщении.

В 2016 году в рамках контрольно-надзорных мероприятий было проинспектировано 19 тонн молока и молочной продукции, за первый квартал 2017 года – 3,4 тонны. В рамках надзорных мероприятий было отобрано 606 проб молока и молочных продуктов. Большая часть реализуемой и взятой на исследование продукции – отечественного производства.

На сегодняшний день исследовано 590 проб отобранной молочной продукции, из которых 40 не соответствуют требованиям технических регламентов. Вся продукция — отечественного производства. По всем фактам информация была направлена в управления Роспотребнадзора по субъектам федерации, где произведена продукция, для принятия соответствующих мер к производителю, уточняет правительство региона.

На заседании отмечено, что сотрудниками органов внутренних дел проведена 121 проверка деятельности предприятий розничной торговли. У правообладателей истребована информация, необходимая для установления суммы причинённого материального ущерба. Составлено девять протоколов об административных правонарушениях. По итогам заседания были выработаны решения, направленные на обеспечение защиты прав потребителей, повышение эффективности противодействия незаконному обороту контрабандной, контрафактной, нелицензированной, фальсифицированной и недоброкачественной продукции, сообщают власти.

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