Силуанов не видит рисков для планов правительства по курсу рубля и инфляции

ВЛАДИМИР, 19 мая — РИА Новости. Рисков для реализации планов правительства РФ по предотвращению волатильности рубля и снижению инфляции в настоящий момент нет, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

ЦБ РФ ранее заявлял, что основным источником инфляционных рисков в ближайшее время может стать возможная волатильность мировых рынков, в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами, что может привести к временному повышению волатильности потоков капитала и валютного курса.

"Центральный банк действительно делает свои прогнозы, которые в целом сочетаются с теми прогнозами, которые делает правительство. Мы в этом году оцениваем инфляцию на уровне 3,8%, такие прогнозы правительство РФ приняло на текущий год, в последующем это около 4%. Поэтому мы вместе с ЦБ делаем все необходимое для того, чтобы предотвратить волатильность курса рубля, снизить инфляционное давление и обеспечить те планы по снижению инфляции, соответственно повышению реальных доходов и населения, и реальных доходов предприятий", — сказал Силуанов.

"Поэтому сейчас говорить о каких-то рисках в реализации тех оценок, планов, которые строит правительство, я бы не стал, ситуация достаточно понятная и говорить о возможных непредвиденных обстоятельствах, мне кажется, сейчас пока нет оснований", — заключил он.