В Дагестане с начала года построили свыше 340 тысяч квадратных метров жилья

МАХАЧКАЛА, 19 мая — РИА Новости. С января по апрель 2017 года в Дагестане введены в эксплуатацию 342 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели по вводу в строй жилья увеличились в 2,2 раза.

Как уточнили в ведомстве, объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" за первый квартал 2017 года составил чуть более 11 миллиардов рублей. Из общего количества введенного жилья свыше 70% приходится на долю индивидуального строительства, что составляет порядка 288 тысяч квадратных метров. По этому показателю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года строители Дагестана утроили результат.

Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков напомнил, что в 2016 году в республике были построены 1,8 миллионов квадратных метров нового жилфонда, что позволило республике занять первое место среди субъектов СКФО и 13 место по России в целом.

"По итогам прошлого года объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" в регион вырос на 4% и составил 133,4 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Крупными и средними строительными организациями выполнено работ на 8,8 миллиарда рублей, что составило 121% от уровня 2015 года", — сказал Казибеков.