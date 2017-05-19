В Дагестане восстанавливают водные объекты для увеличения производства рыбы

МАХАЧКАЛА, 19 мая — РИА Новости. Дагестанские специалисты в рамках действующей до 2020 года программы развития рыбной отрасли провели экологическую реабилитацию ряда водоемов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

Он принял участие в совещании, посвященном вопросам эффективного использования промысловых видов водных биоресурсов Каспийского моря.

По словам министра, для увеличения объемов вылова рыбы в регионе проводятся мероприятия по расчистке каналов и русел рек. В частности, экологическую реабилитацию проводят на озере Ак-Гель, Грязевом озере и водоеме "Муравейник". Власти также планируют расчистить Сулакскую бухту и озеро Южный Аграхан.

"Если восстановить эти объекты, то в республике станет возможным ежегодно добывать в них несколько тысяч тонн рыбы. В 2016 году на этих озерах было добыто всего 30 тонн рыбы", — заявил глава Минприроды Дагестана.

Говоря о прудах Дагестана, министр подчеркнул, что при плане в 20 тысяч гектаров, в регионе уже запущено порядка 10 тысяч. Еще 5 тысяч гектаров планируется запустить до конца 2017 года.