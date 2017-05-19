Греф о продаже киевской "дочки" Сбербанка: мы много инвестировали в Украину

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сбербанк сейчас находится в ожидании получения согласия Национального банка Украины (НБУ) на продажу своей украинской "дочки", что позволит крупнейшему российскому банку завершить сделку и уйти с Украины, эмоционально это очень тяжело и станет потерей для обеих сторон, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу CNBC.

"Что касается нашей ситуации в Украине и кризиса в Украине, мы очень много инвестировали в Украину, и сил, и средств, и построили, на мой взгляд, лучший украинский банк, о чем говорил не раз Национальный банк Украины. И эмоционально нам, конечно, очень тяжело уходить из Украины, потому что там мы имеем около 6 тысяч наших сотрудников, в которых за последние 10 лет мы вложили очень много труда", — сказал он.

"Но в нынешней ситуации мы вынуждены принимать решение о продаже, и сделка пока не завершена, потому что мы не получили разрешение регулятора, но надеюсь, что разрешение мы получим. И пока мы не видим наших дальнейших перспектив работы. Хотя, думаю, это будет потеря как для нас, так и для Украины", — добавил глава Сбербанка.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом. В апреле НБУ получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций банка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора.