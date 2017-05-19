Греф о продаже киевской "дочки" Сбербанка: мы много инвестировали в Украину

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сбербанк сейчас находится в ожидании получения согласия Национального банка Украины (НБУ) на продажу своей украинской "дочки", что позволит крупнейшему российскому банку завершить сделку и уйти с Украины, эмоционально это очень тяжело и станет потерей для обеих сторон, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу CNBC.
"Но в нынешней ситуации мы вынуждены принимать решение о продаже, и сделка пока не завершена, потому что мы не получили разрешение регулятора, но надеюсь, что разрешение мы получим. И пока мы не видим наших дальнейших перспектив работы. Хотя, думаю, это будет потеря как для нас, так и для Украины", — добавил глава Сбербанка.
Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом. В апреле НБУ получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций банка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора.