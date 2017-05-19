В Татарстане предсказывают рост халяльных секторов экономики в России

КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Мусульманское население будет расти опережающими темпами в ближайшее десятилетие, что будет способствовать расширению халяльных секторов мировой экономики, считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

"По данным международных аналитических центров, в предстоящее десятилетие мусульманское население в мире будет расти опережающими темпами — в два раза по сравнению с немусульманским. Это будет способствовать расширению халяльных секторов экономики — исламские финансы, халяльная еда, здравоохранение, мода, косметика, туризм и другое. Ведущие мировые компании видят на мусульманских рынках новые возможности для развития бизнеса. Согласно прогнозам, уже через десять лет на мировом рынке труда значительно вырастет доля мусульманской молодежи, которая своими предпочтениями будет оказывать влияние на развитие мирового рынка товаров и услуг. Все это необходимо учитывать в наших экономических стратегиях", — заявил Минниханов на пленарном заседании международного экономического саммита "Россия — исламский мир: KazanSummit".

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2016 году в нем приняли участие более 1,5 тысяч представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, инвесторов и бизнесменов из 51 страны. В рамках KazanSummit-2016 было подписано 15 договоров и соглашений. Ключевая тема саммита в этом году — исламские инвестиции в контексте современных международных экономических отношений.