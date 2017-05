Сбербанк начнет принимать карты японской платежной системы JCB

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сбербанк начнет принимать карты японской платежной системой JCB с 2018 года, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе JCB.

JCB International Co. Ltd, дочерняя компания JCB Co. Ltd, объявила о подписании лицензионного соглашения со Сбербанком, крупнейшим банком России. Банк будет принимать карты платежной системы JCB в национальной сети pos-терминалов с 2018 года.

Ранее JCB уже сотрудничали с банками России. Так, банк "ВТБ 24" и международная платежная система JCB International в 2015 году заключили договор, предоставляющий банку право эмиссии карт японской платежной системы.

"Мы считаем, что наше сотрудничество будет способствовать росту платежей по картам и обеспечит большее удобство для владельцев карт JCB как из России, так и со всего мира", — передаются в релизе слова президента и операционного директора JCBI Кимихисы Имада (Kimihisa Imada).

Международная платежная система JCB является крупнейшей платежной системой Японии. В настоящий момент карты JCB обслуживаются в 190 странах мира, более чем в 32 миллионах торгово-сервисных предприятий.