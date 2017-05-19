Глава Halliburton ожидает серьезного роста стоимости услуг компании

МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Нефтесервисная компания Halliburton может в 2017 году повысить цены для своих клиентов минимум на 10%, а в ряде случаев – на 20% и более, что выше большинства ожиданий, пишет агентство Рейтер.

На фоне роста активности в нефтегазовой промышленности в июне компанию возглавит Джефф Миллер.

"Мы намерены продолжить реализацию нашей стратегии. Северная Америка – это наша история роста сегодня", — сказал Миллер агентству. Руководители компании в течение последних месяцев ведут переговоры с клиентами о повышении стоимости своих услуг, подчеркивая свой опыт в этой сфере (Halliburton первой применила технологию гидроразрыва пласта в 1949 году).

Как Миллер, так и нынешний глава компании Дейв Лесар ожидают, что цены на нефть в ближайшем будущем останутся на уровне около 50 долларов за баррель, что сможет обеспечить развитие компаний, которые занимаются сланцевым газом в Северной Америке и являются клиентами Halliburton.

Halliburton наняла около 2 тысяч рабочих после начала процесса восстановления нефтяной отрасли – это больше половины от числа уволенных сотрудников в начале кризиса.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы, резервуарные парки, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной примерно в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет около 50 тысяч человек.