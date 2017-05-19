МИД Венесуэлы рассказал о готовности России поставлять в страну пшеницу

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Венесуэльский МИД после телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о готовности России поставлять в латиноамериканскую страну ежемесячно тысячи тонн пшеницы для хлебопекарной промышленности.
Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, уточнил, что речь идет примерно о 60 тысячах тонн российской пшеницы в месяц, которые будут поставляться в южноамериканскую страну.
В марте в Венесуэле разразился кризис, связанный с обеспечением населения хлебом. Тогда Мадуро направил инспекторов и солдат в более чем 700 пекарен в Каракасе, чтобы удостовериться, действительно ли 90% используемой ими пшеницы идет на производство батонов хлеба, а не другой разнообразной выпечки, тортов и пирожных. Со своей стороны производители хлеба обвиняли правительство в нехватке пшеницы.