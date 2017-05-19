МИД Венесуэлы рассказал о готовности России поставлять в страну пшеницу

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Венесуэльский МИД после телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о готовности России поставлять в латиноамериканскую страну ежемесячно тысячи тонн пшеницы для хлебопекарной промышленности.

"Российский президент выразил готовность укрепить российско-венесуэльское сотрудничество, направленное на осуществление проектов в области инвестиций, торговли и ВТС, с прицелом на сельское хозяйство и промышленность. Россия гарантирует также поставки нескольких тысяч тонн пшеницы в месяц в рамках торговых отношений наших стран", — говорится в заявлении венесуэльского МИД.

Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, уточнил, что речь идет примерно о 60 тысячах тонн российской пшеницы в месяц, которые будут поставляться в южноамериканскую страну.

Как сообщал Кремль в четверг, Путин обсудил с Мадуро ситуацию на рынке нефти, в том числе в контексте выполнения договоренностей по корректировке добычи. Также стороны обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства и реализации взаимовыгодных проектов в различных областях.

В марте в Венесуэле разразился кризис, связанный с обеспечением населения хлебом. Тогда Мадуро направил инспекторов и солдат в более чем 700 пекарен в Каракасе, чтобы удостовериться, действительно ли 90% используемой ими пшеницы идет на производство батонов хлеба, а не другой разнообразной выпечки, тортов и пирожных. Со своей стороны производители хлеба обвиняли правительство в нехватке пшеницы.