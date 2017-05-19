Премьер Греции ждет от кредиторов выполнения их обязательств

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция выполнила свои обязательства и теперь настала очередь кредиторов сделать это, заявил греческий премьер-министр Греции Алексис Ципрас журналистам после принятия парламентом закона, который по требованию кредиторов вводит новые меры экономии.
"С результатами сегодняшнего голосования Греция полностью выполнила все, что было согласовано. Теперь мяч находится на поле кредиторов. Теперь их очередь выполнить свои обязательства в полном объеме, как это сделали мы", — сказал премьер Греции.
Греция добивается облегчения бремени госдолга, превышающего 320 миллиардов евро (180% ВВП). По мнению специалистов, долг является нежизнеспособным, страна не в состоянии его выплатить.