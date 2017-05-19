Премьер Греции ждет от кредиторов выполнения их обязательств

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция выполнила свои обязательства и теперь настала очередь кредиторов сделать это, заявил греческий премьер-министр Греции Алексис Ципрас журналистам после принятия парламентом закона, который по требованию кредиторов вводит новые меры экономии.

Принятие закона является одним из условий положительной оценки программы реформ, а без нее Греция не может получить очередные транши кредита для обслуживания госдолга.

"С результатами сегодняшнего голосования Греция полностью выполнила все, что было согласовано. Теперь мяч находится на поле кредиторов. Теперь их очередь выполнить свои обязательства в полном объеме, как это сделали мы", — сказал премьер Греции.

"Мы ожидаем и имеем право на решение Еврогруппы на заседании в следующий понедельник (22 мая) скорректировать греческий государственный долг, что будет отвечать жертвам греческого народа", — отметил Ципрас.

Греция добивается облегчения бремени госдолга, превышающего 320 миллиардов евро (180% ВВП). По мнению специалистов, долг является нежизнеспособным, страна не в состоянии его выплатить.