Россия вводит ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россельхознадзор с 19 мая вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, сообщает российское ведомство в четверг.

В частности, под ограничения попали "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал. В продукции данных предприятий повторно были выявлены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Российское ведомство также с 19 мая вводит временные ограничения на поставки сыворотки сухой молочной "Бабушкиной крынки" — УК холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" в связи с повторным обнаружением в ней наличия остатков антибиотиков.

"В соответствии с договоренностями… Россельхознадзор… обратился в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в РФ продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) с ряда белорусских предприятий. Однако белорусская сторона не отреагировала на официальное обращение Россельхознадзора должным образом", — говорится в сообщении.

"В то же время, в отношении ряда белорусских предприятий специалистами Россельхознадзора были выявлены повторные нарушения. В связи с этим, учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая… вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло)", — добавили в Россельхознадзоре.

В связи с этим Россельхознадзор обратился с просьбой к белорусской стороне принять все необходимые меры по недопущению поставок в РФ подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и России, а также провести расследование по установлению причин по каждому факту нарушений в продукции указанных предприятий и представить в адрес ведомства результаты этих проверок с приложением соответствующих материалов.