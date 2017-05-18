В ЦБ рассказали о рисках развития исламского банкинга в России

КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Стандарты исламского или партнерского банкинга исключают формирование финансовых пирамид, однако форсирование в данном вопросе может привести к тому, что мошенники, прикрываясь принципами этого вида деятельности, начнут привлекать средства населения, сообщил журналистам советник председателя Банка России Алексей Симановский.

Партнерский банкинг или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

"Финансовых пирамид непосредственно из исламского банкинга в соответствии со стандартами вырасти не может, но мошенничество на фоне партнерского банкинга, конечно, может быть, и эта тема весьма острая. Тут вопрос из другой сферы. Но опасения такого рода есть", — сказал Симановский журналистам в кулуарах IX Международного экономического саммит KazanSummit.

Камни преткновения

При этом Симановский указал, что в настоящее время уже существуют некоторые операции партнерского банкинга, которые вполне могут оказываться с точки зрения законодательства РФ, например, операции лизинга и доверительного управления.

Вместе с тем, самыми актуальными для рабочей группы при ЦБ являются правовые вопросы и вопросы, связанные с моделями бизнеса, которые не противоречили бы российскому законодательству и могли бы существовать в стране.

По словам Симановского, особенно острая тема, которая обсуждается рабочей группой при ЦБ, — это вопрос налогообложения в партнерском банкинге.

"Речь идет о том, что в соответствии с российским законодательством банк может торговать слитками драгметаллов, но возникает тема НДС. Если идет продажа драгметаллов, то возникает тема того, что с этого брать НДС. По стандартам партнерского банкинга это рассматривается как финансовая деятельность, но налогами не облагается. Вот здесь одна из тем, которая возникает", — пояснил он.

Риски и задачи

"Понятно, что системных рисков до горизонта ничего не видно, но с точки зрения устойчивости институтов риски есть", — добавил Симановский.

"Главная задача рабочей группы на сегодняшний день — разбираться в ситуации, продвигаться с точки зрения понимания возможных рисков и тех результатов, которые развитие этой индустрии дает", — отметил Симановский,

"Некоторые участники обсуждения призывали к тому, что надо форсировать. К чему может привести форсирование? К тому, что это на гребень волны будет поднято и в рамках волны появится пена, то есть кто-то захочет снимать сливки с этого, объявляя себя партнерским банкиром, и начнет привлекать средства", — предостерег советник председателя ЦБ.