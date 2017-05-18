"Роснефть" продолжит оспаривать санкции в судах

БЕРЛИН, 18 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. "Роснефть" продолжает считать санкции против компании незаконными, отрицательные решения судов не остановят ее от подачи новых исков, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы пытаемся реагировать на это и подаем иски в суды, и будем это делать даже несмотря на какие-то отрицательные решения", — сказал Сечин.

"Мы просто должны защищать своих акционеров", — добавил глава крупнейшей российской нефтяной компании.

Суд ЕС в марте признал законными санкции против "Роснефти". Решение стало ответом на обращение британского суда, запросившего позицию европейского судебного органа после обжалования "Роснефтью" ограничительных мер в Великобритании.