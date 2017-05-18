Путин поручил скорректировать отраслевые планы по импортозамещению

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать отраслевые планы по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности с учетом текущих итогов их реализации, сообщается на сайте главы государства.
Помимо этого, президент поручил до 1 сентября представить дополнительные предложения по использованию на внутреннем рынке продукции российских высокотехнологичных предприятий в целях расширения процессов импортозамещения.
Также поручено до 31 июля представить предложения по мерам поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения ими организаций дополнительного образования.
Он также отметил, что за два года доля отечественной продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке вплотную приблизилась к 100%, активно развивается сельхозмашиностроение, нефтегазовое машиностроение. Говоря о развитии импортозамещения в сельском хозяйстве, Путин обратил внимание на то, что при росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мяса птицы — вдвое.