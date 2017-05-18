Путин поручил скорректировать отраслевые планы по импортозамещению

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать отраслевые планы по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности с учетом текущих итогов их реализации, сообщается на сайте главы государства.

"Обеспечить корректировку показателей отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности с учетом фактической доли импорта, достигнутой при их реализации", — говорится в сообщении. Поручение дано по итогам совещания с членами правительства. Срок исполнения — до 1 сентября текущего года.

Помимо этого, президент поручил до 1 сентября представить дополнительные предложения по использованию на внутреннем рынке продукции российских высокотехнологичных предприятий в целях расширения процессов импортозамещения.

Также поручено до 31 июля представить предложения по мерам поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения ими организаций дополнительного образования.

Путин 26 апреля провел очередное совещание с членами правительства РФ, в ходе которого обсуждались вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе совещания президент заявил, что России нужно не только заместить импорт, но и увеличить экспорт, при этом российская продукция должна быть конкурентоспособной как по цене, так и по качеству.

Он также отметил, что за два года доля отечественной продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке вплотную приблизилась к 100%, активно развивается сельхозмашиностроение, нефтегазовое машиностроение. Говоря о развитии импортозамещения в сельском хозяйстве, Путин обратил внимание на то, что при росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мяса птицы — вдвое.