БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. "Роснефть" уверенно чувствует себя, несмотря на волатильность курса рубля, ресурсы позволяют работать без вложений в геологоразведку 22 года, заявил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Глава крупнейшей российской нефтяной компании отметил, что в улучшении показателей "Роснефти" сыграло определённую роль девальвация рубля. "Часть рублевых затрат мы эффективно используем на обеспечение этой эффективности. Но даже при курсе в 30 рублей за доллар наши затраты будут равны порядка 4,1 доллара за баррель", — заявил Сечин, выступая на открытии офиса Rosneft Deutschland в Берлине.

"Даже в условиях волатильности на рынках мы достаточно уверенно будем себя чувствовать. Я еще раз обращу ваше внимание на объём ресурсной базы. В случае необходимости мы без проведения крупных капитальных вложений, без геологоразведки с этой ресурсной базой без уменьшения добычи можем работать 22 года ", — добавил он.

Ранее, в среду, Сечин сообщил журналистам, что "Роснефть" готова к любым ценам на нефть. Компанию больше волнует стабилизация курса рубля для планирования инвестиций, чем цены на нефть, отмечал Сечин.