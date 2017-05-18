Владелец СУ-155 погасил долг перед Сбербанком в деле о своем банкротстве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о несостоятельности владельца группы компаний СУ-155 Михаила Балакина в связи с тем, что должник погасил свои обязательства перед банком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Сбербанка на заседании в августе сообщил, что на тот момент задолженность составляла 203 миллиона рублей, в то время как на момент обращения Сбербанка в суд в октябре 2015 года Балакин был должен крупнейшему российскому банку 324 миллиона рублей. Он производил постепенное погашение долга.

Суд пока не прекратил производство по делу о банкротстве Балакина, поскольку в деле имеется еще одно требование к должнику, заявленное Росбанком.