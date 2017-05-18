Медведев поручил продумать досрочное закрытие ОЭЗ во Владивостоке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития РФ представить в правительство проект о досрочном прекращении существования особой экономической зоны (ОЭЗ) во Владивостоке, сообщается на сайте правительства.

Поручение дано по итогам совещания о предварительных результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 2015–2017 годах. Срок исполнения — до 26 июня текущего года.

При этом Минвостокразвития совместно с МЭР поручено в тот же срок продумать возможность реализации проектов, которые ранее планировались в этой экономической зоне, о результатах поручено доложить в правительство.

Всего за 2016 год правительство РФ досрочно прекратило деятельность восьми неэффективных особых экономических зон в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия — Алания.