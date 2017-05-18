Адыгея завершила 2016 год с профицитом бюджета

МАЙКОП, 18 мая — РИА Новости. Правительство Адыгеи представило общественности отчёт об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, согласно ему вместо планируемого изначально дефицита, год завершен с профицитом, сообщили РИА Новости в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

Фактическое исполнение по доходам составило 15,1 миллиарда рублей, что составило 102,7% от плана. В сравнение с 2015 годом доходы в прошлом году увеличились на 776,8 миллиона рублей. В то же время расходы были оптимизированы на 2% и составили 14,7 миллиарда рублей. Профицит составил 398 миллионов рублей вместо дефицита в 277,9 миллиона рублей, который планировался при принятии бюджета 2016 года.

"Самый большой рост произошел за счет введенных санкций на алкоголь. Из-за ограничений поставок европейского алкоголя, производители Адыгеи увеличили объёмы производства и реализации, в итоге поступления от акцизов на пиво выросли в 1,9 раза, на вино-водочную продукцию местного производителя — в 2,9 раза. В разрезе доходов они впервые стали ведущими", — уточнили в пресс-службе.

Удельный вес акцизов составил 33,8%, налоговые отчисления с физлиц — 30,9%, на прибыль с организаций — 19,8%, на имущество — 10,3%, на совокупный доход — 4,5%. Уровень номинальной заработной платы в бюджетной сфере в среднем остался не ниже уровня 2015 года.

Наибольший объем расходов пришелся на образование, здравоохранение, национальную экономику и социальную политику.

"Самое главное, что бюджет сохранил социальную направленность. Все взятые на себя социальные обязательства выполнены, исполнены задачи, обозначенные в майских указах президента страны. При этом обеспечена сбалансированность бюджета и снижение долговой нагрузки", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

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