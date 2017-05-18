Минфин снизил прогноз доходов от приватизации на 2017 год

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минфин РФ снизил прогноз доходов федерального бюджета от приватизации на текущий год на 96 миллиардов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.
"Это и изменения в части выдачи и погашения внешних кредитов на сумму 92,6 миллиарда рублей. Поэтому на часть этих средств мы как раз и предложили направить часть дополнительных доходов, которые поступают в этом году", — добавил министр.
В федеральный бюджет РФ на 2017-2019 годы в настоящее время заложены доходы от приватизации в 2017 году в сумме 138,2 миллиарда рублей, в 2018 году — 13,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 13,9 миллиарда рублей. При этом в ожидаемых поступлениях на текущий год учтены только два крупных актива: 95,5 миллиарда рублей от продажи 10,9% минус одна акция ВТБ и 24 миллиарда рублей от продажи 25% минус одна акция "Совкомфлота".
Позже власти решили отказаться от приватизации пакета ВТБ, поскольку банк находится под санкциями ЕС и США, а это может негативно сказаться на его стоимости.