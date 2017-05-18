Минфин снизил прогноз доходов от приватизации на 2017 год

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минфин РФ снизил прогноз доходов федерального бюджета от приватизации на текущий год на 96 миллиардов рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

"Общий объем так называемых выпадающих источников финансирования (дефицита бюджета — ред.) у нас составляет 117 миллиардов рублей. Здесь в первую очередь уменьшение прогноза поступления от приватизации на 96 миллиардов рублей", — заявил Силуанов.

"Это и изменения в части выдачи и погашения внешних кредитов на сумму 92,6 миллиарда рублей. Поэтому на часть этих средств мы как раз и предложили направить часть дополнительных доходов, которые поступают в этом году", — добавил министр.

В федеральный бюджет РФ на 2017-2019 годы в настоящее время заложены доходы от приватизации в 2017 году в сумме 138,2 миллиарда рублей, в 2018 году — 13,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 13,9 миллиарда рублей. При этом в ожидаемых поступлениях на текущий год учтены только два крупных актива: 95,5 миллиарда рублей от продажи 10,9% минус одна акция ВТБ и 24 миллиарда рублей от продажи 25% минус одна акция "Совкомфлота".

Позже власти решили отказаться от приватизации пакета ВТБ, поскольку банк находится под санкциями ЕС и США, а это может негативно сказаться на его стоимости.