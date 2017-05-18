Медведев рассказал о возможных доходах в российский бюджет в 2017 году

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Доходы бюджета по итогам 2017 года могут быть больше официального прогноза на 1 триллион рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"По доходам федерального бюджета. За первые четыре месяца они выросли почти на 22% по сравнению с прошлым годом. Ну это в номинальном выражении. Мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится, по итогам года общий объем доходов будет больше, чем мы планировали, утверждая бюджет. Цифры оценок разные, но тем не менее, это может быть более триллиона рублей. Это значит, что мы сможем сводить бюджет с меньшим, чем прогнозировали, дефицитом", — сказал Медведев.