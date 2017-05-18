Министр энергетики Алжира: ОПЕК выполняет соглашение более чем на 100%

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны ОПЕК выполняют условия соглашения о сокращении добычи нефти более чем на 100%, государства, не входящие в картель, — более чем на 95%, заявил журналистам министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа.

"Уровень выполнения соглашения очень высокий. ОПЕК выполняет его более чем на 100%. Страны вне ОПЕК также хорошо его соблюдают. Я думаю, более чем на 95%", — сказал глава алжирского минэнерго.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.