Некоторые африканские страны хотят присоединиться к венскому соглашению

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Несколько стран Африки выразили желание присоединиться к соглашению ОПЕК и не входящих в эту организацию государств о сокращении добычи нефти, заявил журналистам глава минэнерго Алжира Нуреддин Бутерфа.

"В настоящее время есть несколько стран Африки (не входящих в соглашение — ред.), которые выразили свою поддержку данного соглашения. На встрече в Вене мы рассмотрим этот вопрос", — сказал Бутерфа.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

В понедельник Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих совместно заявили, что на министерской встрече ОПЕК и не входящих в картель стран 24-25 мая предложат продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев на текущих условиях. Стороны условились до 24 мая провести консультации по данному вопросу со странами-участницами соглашения и прочими нефтепроизводителями.