Медведев отметил высокие темпы роста агропромышленного комплекса в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска", в которой назвал Россию ключевым партнером Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в решении глобальных проблем.

"Это первый русскоязычный форум, посвященный продовольственной безопасности. И закономерно, что он вызывает большой интерес специалистов и широкий общественный резонанс. Россия – ключевой партнер ФАО в решении глобальных проблем современности, важнейшая из которых – обеспечение людей доступными и качественными продуктами", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев подчеркнул, что в последнее время в РФ немало делается для развития сельского хозяйства, привлечения инвестиций в аграрный сектор и перерабатывающую промышленность. По его словам, в результате агропромышленный комплекс показывает высокие темпы роста.

"С каждым годом увеличивается урожайность основных сельскохозяйственных культур, растут объемы производства овощей, фруктов и мяса. А значит, больше хлеба и остальных продуктов первой необходимости мы можем поставить на экспорт, поддержать жителей Азии, Африки и других континентов. Причем российская продукция отличается высоким качеством и пользуется хорошим спросом на мировом рынке", — говорится в послании.

Премьер выразил уверенность, что участники конференции обменяются опытом и наилучшими практиками, выстроят диалог между представителями министерств и ведомств стран-членов ФАО, учеными и производителями продуктов, а главное — помогут ликвидировать голод на планете и обеспечить продовольственную безопасность.

Медведев пожелал участникам конференции, которая проводится совместно с ФАО, успешной и плодотворной работы, а зарубежным гостям — приятных впечатлений от пребывания на черноморском побережье.